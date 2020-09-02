Томские полицейские задержали насильника, который нападал на женщин в течение 12 лет
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 48-летнего жителя Томского района, подозреваемого в серии особо тяжких преступлений, которые он совершал на протяжении 12 лет, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, с 2008 по 2020 год в Томске и Томском районе было совершено несколько нападений на женщин, которые подвергались сексуальному насилию. У следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком. В результате исследования вещественных доказательств был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района.
Задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.