Томские полицейские задержали насильника, который нападал на женщин в течение 12 лет

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 48-летнего жителя Томского района, подозреваемого в серии особо тяжких преступлений, которые он совершал на протяжении 12 лет, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с 2008 по 2020 год в Томске и Томском районе было совершено несколько нападений на женщин, которые подвергались сексуальному насилию. У следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком. В результате исследования вещественных доказательств был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района.

Задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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