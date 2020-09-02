В Томской области турпутевки подешевели более чем на 40% - исследование МТС

Пресс-служба МТС / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

В июле и августе 2020 года жители Томской области на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно. Средний чек в турагентствах подешевел до 44%, а количество покупок туров уменьшилось до 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МТС по итогам исследования расходов с карт МТС Банка.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы томичей на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах уменьшилось на 6% год к году, а в августе – уже на 45%. При этом уменьшился и средний чек – на 7% в июле и на 44% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: снижение транзакций в июле текущего года составило 27% и 42% в августе, средний чек также сократился: на 7% в июле и на 12% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Количество транзакций по железнодорожным билетам значительно выросло: в июле – в 3,2 раза, в августе – в 3,7 раза. По авиабилетам, наоборот, в июле произошло снижение на 13%, а в августе –уже на 32%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге упали: на +43% в июле и +29% в августе, авиатранспорт тоже показал удешевление – на 5% в июле и на 4% в августе год к году.

Часть томичей отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 18%, в августе – на 15%.

Из-за недоступности отдыха за границей количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 3,3 раза, в августе – в 3,7 раза.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Томской области. Учитывались платежные операции в июле-августе 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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