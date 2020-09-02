При пожаре в томском селе погиб человек

2 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 2 сентября, в селе Петровка Томского района произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул.Новостройка поступило в 2.31. К приезду пожарных засыпное строение летней кухни, стоящее в 15 метрах от жилого дома, было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось ликвидировать к 4.33. В результате обгорели стены внутри и снаружи, сгорела крыша. Площадь пожара составила 49 кв.метров.

При разборе обрушившихся конструкций пожарные обнаружили обгоревшее тело человека, личность устанавливается.

Причина пожара устанавливается.



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