Научная библиотека ТГУ временно прекращает работу в круглосуточном режиме

1 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Научная библиотека Томского государственного университета открылась с началом учебного года, но будет работать с рядом ограничений. Временные правила пользования библиотекой в новых условиях касаются соблюдения санитарно-гигиенических требований, организации пространства и особенностей работы с книгами.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все томские вузы в марте перешли на дистанционное обучение. Библиотеки вузов также работали в дистанционном формате.

Сейчас научную библиотеку можно будет посещать, соблюдая все меры предосторожности. Вход в библиотеку должен осуществляться в масках и перчатках. При входе организовано бесконтактное измерение температуры. Без средств индивидуальной защиты и с повышенной температурой посетителей в библиотеку не допустят.

Также пока отменяется ночной режим работы. В будни библиотека будет открыта с 9:00 и до 21:00, а в выходные — с 9:00 до 15:00.

В залах введут специальную рассадку для соблюдения социальной дистанции, двигать и переставлять мебель в залах запрещается. На территории библиотеки будет проводиться дополнительная обработка поверхностей и проветривание.

Теперь книги, которые раньше были в свободном доступе, будут выдавать библиотекари. На сайте библиотеки можно оформить доставку на дом. Книги можно будет вернуть при входе в библиотеку через станцию возврата книг или в холле абонемента, поставив их на специально отведенный стеллаж. Также самоизоляция предусмотрена и для книг. После возвращения в библиотеку они проводят какое-то время в закрытых коробах и только потом отправляются обратно на полку.

Сроки возврата книг заморожены до 1 ноября. Пеня в этот период не начисляется.

Напомним, в марте 2020 года в Томской области после первого случая заражения новой коронавирусной инфекцией был введен режим ограничений. В связи все томские вузы перешли на дистанционный формат обучения. Накануне действие режима продлили, однако вузы начали учебный год в очном в формате с поэтапным стартом образовательного процесса.

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