ЮДИ сняли клип-пародию на «Джентельменов» Гая Ричи

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: UDI DANCE

Участники томской дэнс-команды ЮДИ сняли клип на песню Серёги «Гуччидед». Ролик появился на канале UDI DANCE в минувшую субботу.

«У нас давно уже есть цель снять фильм про наш карьерный рост. Но кто это будет делать и как — у нас пока не доходят руки решить. Надо на чем-то опыта набраться, — рассказывает Игорь Андрикевич, участник команды. — Серега (российский поп-исполнитель - прим. ред) объявил челлендж на свой трек — снимайте, я лучших выложу. Мы сняли, он лестно отозвался и написал нам в директ. Ему очень понравилось то, что у нас получилось. Договорились о дальнейшем сотрудничестве».

Над созданием ролика работала команды ЮДИ и их ученики. За съёмки отвечал Николай Митькин.

Ролик сделали в стиле фильмов Гая Ричи. Сами создатели называют его своеобразной пародией на работы режиссера. Образы подбирали самостоятельно, костюмы для съёмок предоставил томский ЦУМ.

«Нам нравится стиль Гая Ричи, почерк интересный какой-то, сама стилистика. Мы сделали такую своего рода пародию на фильм „Джентельмены“. Денис (Вишняк — прим. ред.) немного похож на Мэтью Макконахи, я играл Чарли Хэнема, а Юра (Бакин - прим.ред.) просто злодея, который пришел на сделку. Мы спародировали в своей манере, посмотрели, как мы будем смотреться в кино, — рассказывает Игорь Андрикевич. — Наша мечта — снять интересный полнометражный фильм в стиле Гая Ричи на нашей истории, потому что было все: и криминал, и цыгане. И вот такими короткометражками мы себя натачиваем. Мы попробовали, отзывы хорошие, завели Youtube-канал и может быть через год-два, когда наберемся опыта, снимем нормальную полнометражную картину по нашей истории».

Сегодня стартовали съемки второй короткометражки совместно с Тимуром Родригесом. Предполагается, что создание подобного контента станет новым витком деятельности ЮДИ, при этом коллектив останется в танцах и будет продолжать ездить на гастроли.

«Наша актерская и музыкальная деятельность дает немного другие возможности. Ведь основной состав ЮДИ уже в том возрасте, когда нужно искать новые варианты творческого самовыражения. Мы знаем, что можно попробовать в кино, музыке, — рассказывает Игорь Андрикевич. — Мы и до этого делали подобные вещи. Они были довольно простыми. Сейчас мы хотим выйти на качественно иной уровень».

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