Правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса Томского государственного университета (ТГУ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта кабмина.

«Пятиэтажное здание площадью почти 13 тыс. кв. м появится на месте ранее демонтированного профилактория ТГУ. Строительные работы запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году новый комплекс уже сможет принять первых студентов. Всего комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек», — говорится в опубликованном тексте.

В корпусе разместят учебные аудитории и помещения для сотрудников, переговорные, а также специализированные классы для занятий живописью и фотографией.

Кроме того, планируется оборудовать несколько конференц-залов, создать комфортные условия для людей с инвалидностью.

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Здание профилактория ТГУ на проспекте Ленина в Томске начало разрушаться в 2016 году, два года спустя вуз получил от Минобрнауки РФ разрешение на снос.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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