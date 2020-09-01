На днях томичей ждут грозы, град, похолодание и шквалистый ветер

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

В ближайшие дни, 2 и 3 сентября, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.

Жителям необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

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