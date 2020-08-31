Предприниматель из Северска получил грант от ПСБ на перезапуск бизнеса

31 августа 2020 / Служба информации ПАО «Промсвязьбанк» / Фото: предоставлены Семейной Русской Классической Школой ОТМА (г. Северск)

ПСБ определил победителя всероссийского конкурса «Антикризисная поддержка для малого бизнеса» ПСБ в Томской области. Им стала «Семейная Русская Классическая Школа ОТМА» из Северска.

Грант в размере 150 тысяч рублей предприниматель планирует направить на приобретение учебников и методических пособий по церковнославянскому языку и на бесплатное обучение по ним детей из многодетных семей.

«ПСБ как активный оператор государственных программ поддержки малого бизнеса реализовал несколько собственных проектов помощи малым предприятиям. Одной из мер поддержки стал антикризисный конкурс, для участия в котором мы пригласили не только своих клиентов, но всех без исключения активных бизнесменов России и регионов. В Томской области заявки на участие в конкурсе подали 37 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. В анкете они указывали проблемы, с которыми пришлось столкнуться в период пандемии, а также социальную значимость бизнеса», – прокомментировал региональный директор ПСБ в Томске Андрей Сальников.

«Наши семейная школа «ОТМА» и культурно-досуговый центр были открыты в начале года. Система обучения базируется на проверенных временем традициях отечественной педагогики, в частности на базе образовательной системы «Русская Классическая Школа». Мы предлагаем альтернативную форму обучения детей. Это уникальный проект для Северска и региона, но мы успели поработать до пандемии всего полтора месяца. Конечно, нам было важно сохранить и продолжить семейный бизнес. Мы приняли решение направить грант на благотворительные цели. Мы купим на эти деньги учебники и методические пособия Русской классической школы по церковнославянскому языку, по которым будут бесплатно учиться дети из многодетных семей», – рассказала организатор и руководитель «Семейной Русской Классической Школы ОТМА» Лариса Покореева.

Всероссийский конкурс ПСБ в поддержку предпринимателей стартовал 15 июня 2020 года. Общий призовой фонд конкурса составил 15 миллионов рублей. Предприниматели-победители получили безвозмездные гранты банка от 50 до 250 тысяч рублей и могут направить их на любые цели: оплатить аренду или коммунальные услуги, сделать небольшую рекламную кампанию или приобрести необходимое оборудование.

Всего в конкурсе приняли участие около 2500 предпринимателей со всей России. По итогам конкурса 204 предпринимателя получили гранты ПСБ на перезапуск бизнеса.

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