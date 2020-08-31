Убивший односельчанина и стрелявший в чиновника житель Томской области осужден на 17 лет колонии

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Верхнекетский районный суд Томской области признал 55-летнего местного жителя виновным в нескольких преступлениях и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

По информации ведомства, в июне 2019 года мужчина во время застолья подрался с гостем. Их разняли, но, когда присутствовавшие стали расходиться, подсудимый застрелил из ружья обидчика, попав в спину и в голову.

«Вооружившись ружьем и патронами, мужчина приехал к дому убитого им мужчины и попытался изнасиловать его супругу. Когда женщина убежала, он стал разыскивать ее, взломал дверь в квартиру соседей, где расстрелял два морозильных ларя. После чего на улицах поселка мужчина стрелял в сторону местных жителей, в том числе главы поселения, пытавшегося успокоить подсудимого, дважды прострелив ему личный автомобиль», — говорится в пресс-релизе.

Мужчине инкриминировали ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч.3 ст.30, п."б» ч.2 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и угрозой убийством потерпевшей), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений), ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, а именно грубое нарушение общественного порядка, выражая явное неуважение к обществу, с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти).

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