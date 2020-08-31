В Томской области открылся Центр памяти спецпереселенцев

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2020 // Фото: instagram.com

В минувшую пятницу, 28 августа, в селе Палочка Верхнекетского района состоялось открытие Центра памяти спецпереселенцев. Инициаторами открытия учреждения стали жители села, сообщают в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова, чьи сотрудники приняли участие в открытии.

Директор ТОКМ Святослав Перехожев и заместитель директора по работе с мемориальным наследием Валерий Уйманов подчеркнули важность открытия Центра как места сосредоточения сведений и материальных предметов, раскрывающих одну из страшнейших страниц истории советского государства, связанную с массовым насильственным переселением сотен тысяч крестьянских семей в отдалённые районы страны в начале 1930-х годов, в частности в Нарымский край, для решения вопросов их хозяйственного освоения.

«Создание Центра позволит более глубоко и полно погрузиться в атмосферу тех лет не только представителям молодого поколения, но и тем, кому небезразлична история страны, региона, своей семьи. Тем более, что тысячи жителей области — прямые потомки спецпереселенцев тех лет», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в дальнейшем сотрудники музея окажут открывшемуся Центру практическую и методическую помощь.

Село Палочка образовалось в результате слияния четырех поселений спецпереселенцев: Суйги, Проточки, Городца и старой Палочки, основанных во времена коллективизации. Весной 1931 года в Палочку пришла баржа с раскулаченными крестьянами из Бийского района. Из неё выгрузили 7800 человек, из которых через полгода в живых остались 700.

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