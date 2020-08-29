В Томской области неизвестный насмерть сбил пешехода, сидящего на краю дороги

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на воскресенье, 30 августа, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погиб 34-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 3.35 в деревне Маракса, на ул.Центральной, 21/3. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил пешехода, который сидел на краю проезжей части справа. От полученных травм пострадавших погиб

В сообщении отмечается, что пешеход был одет в одежду темных цветов. Кроме того, на его одежде не было светоотражающих приспособлений.

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