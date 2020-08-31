Томские спасатели помогли девушке, застрявшей в лавочке

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне, 30 августа, в Томске во дворе дома по ул.Красноармейской девушка застряла в лавочке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поздним вечером.

«Прибывшая на место дежурная смена ПСС обнаружила девушку, нога которой застряла между спинкой и сиденьем деревянной лавочки. На вопрос, как она застряла, девушка ответить затруднялась», — рассказали в ПСС.

Спасателям с помощью гидравлического инструмента удалось высвободить ногу заложница. Девушка не пострадала, лавка осталась цела.

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