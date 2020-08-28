В Ботсаду ТГУ — новая экспозиция флоксов

Новая большая экспозиция флоксов сформирована в Ботаническом саду Томского госуниверситета. Она разбита на группы по сортам, названным в честь великих людей, сказок, географических мест и явлений природы. На ее создание у сотрудников Ботанического сада ушло два года, сообщает пресс-служба вуза.

«В мире насчитывается более 5000 сортов флоксов. Благодаря современной селекции их количество постоянно увеличивается. В фондах Ботсада сейчас 300 сортов, — рассказывает заместитель директора СибБС ТГУ, куратор коллекции флоксов Ботсада Алина Бутенкова. — Пик популярности этих растений пришёлся на послевоенное время. Людям не хватало красок, радости, праздника. Нарядные яркие флоксы позволяли компенсировать эту нехватку. Позволить себе их выращивание могли как опытные цветоводы, так и начинающие любители, поскольку эти цветы непривередливы, их достаточно просто размножать, они весьма живучи, переносят как прохладный климат, так и жаркий. Родиной флоксов является Северная Америка».

В новой экспозиции флоксов, которую сотрудники цветочной лаборатории ТГУ начали формировать за два года до юбилея СибБС, выделены четыре сектора. В одном из них посажены сорта, названные в честь великих людей. Здесь можно «встретить» Франца Шуберта, Рембрандта, Сандро Ботичелли, Клеопатру, Фаину Раневскую, Алису Фрейндлих.

Второй сектор посвящён сказкам народов мира. Здесь растут сорта Конёк-горбунок, Дракон, Феникс, Черномор, Красная шапочка, Золушка, Валькирия, Уральские сказы и другие. Третий сформирован из сортов с именами людей — Ксения, Станислав, Ярославна, Дэвид, Лаура, Евгения. Часть экспозиции отдана под растения, названия которых ассоциированы с географическими местами либо природными явлениями: Red Caribbean (Красные Карибы), Арктика, Фудзияма, Утро Бакчара, Снежок, Starfire (звездный огонь) и многие другие.

«Помимо этого в экспозицию вошли несколько сортов, которые были выведены в 50-е годы учёным Ботанического сада Александрой Чигаевой, — уточняет Алина Бутенкова. — На счету Александры Федотовны более 50 новых сортов флоксов. К сожалению, в СибБС сохранилась их малая часть. Сейчас мы восстанавливаем это наследие, находим их у коллекционеров, обмениваемся с ними. В целом флоксы широко представлены на территории СибБС, и мы стараемся расширять ассортимент, поскольку эти растения дарят настоящее буйство красок и ароматов. Не зря известный немецкий селекционер Карл Форстер говорил: «Сад без флоксов — это ошибка».

Обычно метельчатые флоксы цветут с середины июля до середины сентября, в зависимости от сорта, но в этом году из-за жары их массовое цветение началось на две недели раньше, когда Ботсад был еще закрыт для посещений. Поэтому увидеть экспозицию во всей её красе посетители СибБС ТГУ смогут в следующем году.

Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета — крупное ботаническое научно-исследовательское учреждение, основанное в 1880 году. СибБС ТГУ располагается на площади около 120 га, из которых 6500 кв.м. занимает оранжерейно-тепличный комплекс. В нем собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов, из них около 4000 тропических и субтропических, около 800 декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта, более 2000 декоративных травянистых, сотни лекарственных, плодово-ягодных и кормовых растений, а также редкие и исчезающие представители флоры.

Фото: пресс-служба ТГУ

Тэги/темы: