Дума ЗАТО Северск отменила обязательный деловой стиль одежды для журналистов и согласование всех материалов

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Прокуратура Томской области добилась отмены некоторых правил аккредитации журналистов в думе ЗАТО Северск (Томская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В правилах аккредитации был пункт, обязывающий журналистов посещать собрания думы в одежде делового стиля, и, если пришел не в костюме, это могло стать причиной отказа в аккредитации. После протеста прокуратуры этот пункт стал носить рекомендательный характер», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что изменения внесли в пункт, ранее обязывающий журналистов согласовывать с аппаратом думы все тексты о работе городского парламента.

«Теперь данный пункт приведен в соответствие с законом „О СМИ“, и согласование требуется только в случае, если бралось интервью», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года дума Северска ввела правила аккредитации журналистов. Представители СМИ теперь были обязаны согласовывать тексты интервью, а также придерживаться делового стиля одежды.

Прокуратура Томской области инициировала проверку законности данного решения и позже опротестовала его.

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