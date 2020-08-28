Томские пенсионеры смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах до конца октября

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томские пенсионеры смогут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах с 1 сентября до 31 октября 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Узнать условия предоставления льготы горожане могут по телефону «горячей линии»: 52-67-11. Правом бесплатного проезда могут воспользоваться женщины 55 лет и старше и мужчины от 60 лет при предъявлении в развернутом виде документа, удостоверяющего личность и возраст.

Информация о действии льготного проезда размещена во всех вагонах электротранспорта Томска.

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