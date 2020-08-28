Прибытие трех авиарейсов в Томск задерживается из-за тумана

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Туман стал причиной задержки прибытия трех рейсов в аэропорт Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Так, согласно информации онлайн-табло, задерживается прибытие рейса SU 1530 из Москвы авиакомпании «Аэрофлот», UT 9911 из Владивостока авиакомпании «ЮТэйр» и РГ 823 из Екатеринбурга авиакомпании «РусЛайн».

Туман также привел к задержке вылета двух рейсов до Москвы «Уральских авиалиний» и «S7».

Тэги/темы: