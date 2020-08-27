В Томске доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального проводится с 20 августа

27 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сотрудники транспортной полиции с 20 августа проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, сообщает агентство новостей «Интрефакс-Сибирь»

«В настоящее время следователями проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске», — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что полиция уже осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения.

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что проверка обстоятельств госпитализации Навального была начата сразу же после ухудшения его состояния.

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже 20 августа в установленном порядке инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией А.А.Навального в городе Омске», — сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили там.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.

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