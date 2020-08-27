Двое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области, 79 выздоровели

27 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 79 человек. Двое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 26 из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно, 17 есть признаки ОРВИ. В обсерваторе под Томском находится один человек.

В сообщении отмечается, что у обоих скончавшихся двусторонняя полисегментарная пневмония осложнялась инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. У одного из умерших диагностирован абсцесс легкого, второй входил в группу риска по возрасту и множественным хроническим заболеваниям: диабет, ишемия головного мозга, гипертония, болезнь почек.

С учетом последних данных, в общей сложности в Томской области установлены 5452 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4432, умерших 64.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 0,93.

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