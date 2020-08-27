Концерт Валерия Гергиева перенесли в БКЗ Томской филармонии

27 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Из-за ухудшения погоды концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сегодня, 27 августа, перенесен в Большой концертный зал Томской филармонии.

На концерт смогут попасть только медицинские работники, которые борются с коронавирусной инфекцией. Всем остальным будет доступна прямая видеотрансляция концерта, которая начнется в 17.00 на сайте филармонии, а также на светодиодных экранах, установленных возле БКЗ на набережной реки Ушайки.

Напомним, ранее сообщалось, что выступление артистов коллектива состоится в рамках Пасхального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Победы. Подобные мероприятия уже прошли в 16 российских городах, в первую очередь городах-героях и городах воинской славы. По традиции Пасхального фестиваля в программу включены произведения композиторов, чьи юбилеи отмечаются в этом году во всем мире — П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Тэги/темы: