Завтра на набережной Ушайки в Томске даст концерт оркестр Мариинского театра

26 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 27 августа, в Томске на набережной Ушайки пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Выступление артистов коллектива состоится в рамках Пасхального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Победы. Подобные мероприятия уже прошли в 16 российских городах, в первую очередь городах-героях и городах воинской славы. По традиции Пасхального фестиваля в программу включены произведения композиторов, чьи юбилеи отмечаются в этом году во всем мире — П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

«Благотворительное выступление маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвящают врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении. — Для Томска это будет первый оффлайн-концерт после нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией. Специального для этого случая на открытой площадке набережной Ушайки будет построена сцена. Выступление оркестра будет сопровождаться видеотрансляцией на сайте Томской областной филармонии, а также на светодиодных экранах, установленных здесь же, на новой набережной».

В сообщении отмечается, что концерт будет проходить с соблюдением всех санитарных норм. Рассадка будет производиться в шахматном порядке через ряд с дистанцией 1,5 метра. Томичей просят соблюдать социальную дистанцию и вне зрительских мест.

Начало концерта в 17.00.

Напомним, торжественное открытие обновленной набережной Ушайки состоялось в сентябре 2019 года. Реконструкция набережной шла на площади почти в 8 тысяч квадратных метров. Были построены два гидротехнических сооружения, две видовые площадки площадью 629 и 337 квадратных метров, установлено больше 440 свай, укреплено дно Ушайки, выполнены береговые укрепления, площадки и тротуары, построены из гранита сходы к воде и лестница, установлены чугунные ограждения, светильники и декоративная подсветка площадок, облицованы гранитом подпорные стены, а также стены смотровой и видовых площадок, высажены живые изгороди и газон.

Также ранее сообщалось, что реконструкция набережной Ушайки является частью более масштабного проекта «Томские набережные», который предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной Томи, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус.

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