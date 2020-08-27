Томичей приглашают на экскурсионный флешмоб в планетарий

27 августа 2020 / Томский Обзор

В субботу, 29 августа, в томском планетарии (пр.Ленина, 82а, строение 1) состоится флешмоб «Самое, самое в Планетарии». Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», сообщают организаторы.

В рамках акции томичам покажут две выставки: одна из них посвящена тунгусскому метеориту, другая — освоению космоса. В программу мероприятия также входит фильм о планетах Солнечной системы, а при ясной погоде посетители смогут взглянуть на Солнце через телескоп.

Вход на выставку бесплатный, однако осуществляется по предварительной записи по номеру 90-34-39. Начало в 12.00 и 14.00.

Следующий флешмоб томский планетарий планирует провести 8 сентября.

Напомним, в рамках флешмоба, запущенного Омским туристским центром, в субботу в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова будут проходить бесплатные экскурсии на самые разные темы.

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