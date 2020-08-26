Томский краеведческий музей приглашает на бесплатные экскурсии
26 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: instagram.com
В субботу, 29 августа, Томский областной краеведческий музей присоединится к акции «Экскурсионный флешмоб», запущенной Омским туристским центром, сообщается в инстаграм-аккаунте ТОКМ.
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С 12.00 во всех отделах музея будут проходить бесплатные экскурсии на самые разные темы.
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В сообщении уточняется, что количество мест в экскурсионных группах ограничено (5-7 человек), поэтому необходимо записаться на экскурсию заранее по телефону: 90-19-20.
Участникам рекомендуется соблюдать меры безопасности (маски и социальная дистанция).
Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.
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