Томский краеведческий музей приглашает на бесплатные экскурсии

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: instagram.com

В субботу, 29 августа, Томский областной краеведческий музей присоединится к акции «Экскурсионный флешмоб», запущенной Омским туристским центром, сообщается в инстаграм-аккаунте ТОКМ.

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С 12.00 во всех отделах музея будут проходить бесплатные экскурсии на самые разные темы.

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В сообщении уточняется, что количество мест в экскурсионных группах ограничено (5-7 человек), поэтому необходимо записаться на экскурсию заранее по телефону: 90-19-20.

Участникам рекомендуется соблюдать меры безопасности (маски и социальная дистанция).

Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.

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