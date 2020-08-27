Томичей приглашают на экскурсию по Европейскому кварталу

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2020 // Фото: ТПУ

В Томском политехническом университете с 1 сентября стартуют экскурсии по Европейскому кварталу. Так раньше называли территорию, где сосредоточились здания вуза.

«За более чем 120 лет существования для политехнического университета было построено 29 учебных корпусов, некоторые из них стали памятниками архитектуры федерального и регионального значения. На экскурсии „Европейский квартал“ мы расскажем об истории старинных знаний. Наши посетители узнают, почему исторический кампус Томского технологического института называли Европейским кварталом, зачем вузу сейф, который весит две тонны, как расшифровывается новый логотип университета, и почему львы являются символами Томского политеха», — говорят в Комплексе музеев ТПУ.

Во время экскурсий томичи не только прогуляются по кампусу, но и побывают в музеях ТПУ. Они узнают, например, кто из известных политиков посещал актовый зал главного корпуса ТПУ, кто создал безрельсовый поезд на магнитной подушке и построил первый сибирский самолет.

В маршрут входят Музей истории ТПУ, Мемориальный кабинет академиков В.А. Обручева — М.А. Усова, минералогический и палеонтологический музеи, Музей физики.

Экскурсии будут проходить по будням и субботам в составе небольших групп. Продолжительность — около полутора часов.

Запись на прогулки с экскурсоводом проводится ежедневно с 9.00 до 17.00, в пятницу — до 16.00 по телефону: 70-56-71.

Во время уличных экскурсий и в музеях будут соблюдаться меры безопасности, принятые в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции: предварительная запись, ограничение числа посетителей, масочный режим, социальная дистанция, регулярная дезинфекция и проветривание помещений.

Фонды музеев ТПУ насчитывают около 50 тысяч единиц хранения. С 2000 года комплекс музеев ТПУ является коллективным членом Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музеев, с 2019 года входит в состав Международного комитета вузовских музеев (UMAC ICOM).

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