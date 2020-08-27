В Томске администратор СПА-центра отдала деньги мошеннику, который представился ее начальником

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Администратор одного из СПА-центров Томска стала жертвой мошенника, который представился директором заведения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мошенник позвонил на сотовый телефон организации и сказал, что приедет в течение 5 минут. Администратор заведения никогда не видела своего руководителя, так как он живет в Москве и поверила злоумышленнику, услышав его фамилию имя и отчество. Позже «директор» снова позвонил в СПА-центр и спросил, сколько денег находится в кассе. При этом раздался звонок в домофон и мошенник попросил передать деньги пришедшему мужчине, что девушка и сделала. Таким образом, организация лишилась более 16 тыс. рублей.

По данному факту подразделением дознания ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Тэги/темы: