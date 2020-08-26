В Томской области трудоустроены первые 23 человека по программе субсидирования на организацию общественных работ

26 августа 2020 / Томский Обзор

В Томской области с 24 августа стартовала программа субсидирования компенсаций для работодателей затрат на частичную оплату труда и уплату страховых взносов при организации общественных работ для граждан, направляемых центрами занятости.

Так, в Асиновском районе по этой программе будут трудоустроены первые 23 работника: 13 человек в МУП "Большедороховское ЖКХ" и 10 человек в МУП "Новиковское ЖКХ".

— У нас достигнута договоренность с работодателями о том, что будет организовано 23 рабочих места, — рассказала директор центра занятости Асиновского района Оксана Ударцева. —Мы направили заявки на рассмотрение в областной Департамент труда и занятости населения, и если будет принято положительное решение, уже в конце этой недели граждане приступят к общественным работам.

По словам Оксаны Ударцевой, трудоустроенные граждане будут выполнять подсобные и благоустроительные работы в течение трех месяцев: мелкий ремонт, покос травы и уборка сорняков, снос заброшенных строений. В последующие месяцы они также займутся подготовкой к отопительному сезону, уборкой листвы, а затем и снега.

Работодатель, трудоустроивший граждан на общественные работы, получит компенсацию из бюджета на частичную оплату их труда. На данные субсидии Правительство РФ выделило из Резервного Фонда для Томской области 68 525,5 тысяч рублей. Подробнее о программе субсидирования можно узнать на сайте Департамента труда и занятости населения Томской области.

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