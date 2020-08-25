Пешеход попал под колеса КамАЗа в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 26 августа, в Томске под колеса КамАЗа попал 57-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.45 на ул.Сенная Курья, 1а. Здесь 35-летний водитель грузовика сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в медучреждение.

Требуется помощь очевидцев. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят обратиться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 664422.

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