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Проект Томского мемориального музея «Последний свидетель» стал финалистом Всероссийского конкурса

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Проект «Последний свидетель» Томского мемориального музея НКВД стал финалистом Всероссийского конкурса «Жить» вместе в номинации «Общество».

Проект представляет собой запись воспоминаний ветеранов в различных форматах, в которые входят видеовоспоминания, аудиовоспоминания и рукописи воспоминаний. Целью проекта «Последний свидетель» является сохранение живой памяти о политических репрессиях советского периода на территории Томско-Нарымского региона.

«Важно, пока это ещё возможно, зафиксировать устные воспоминания наших ветеранов, их бесхитростные рассказы о своем советском прошлом, о прошлом своих отцов и дедов, где наряду с их героическим трудом во имя победы над врагом в годы Великой отечественной войны соседствовал страх и унижения пред партийными и советскими начальниками разных рангов, походя ломали судьбы людей вездесущие органы, процветала советская бюрократия», — отмечают в музее.

Организатором конкурса выступил культурно-просветительский фонд «Преображение». По информации организаторов конкурса, на участие в нем было подано более 100 заявок из 55 регионов страны. Помимо томского проекта в число финалистов в номинации «Общество» вошли «Дом Бака» (Санкт-Петербург) и Театральный проект «Память места» (Нижневартовск)

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