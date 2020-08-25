Первый томский магазин настольных игр и комиксов переезжает

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: vk.com/42tomsk

В ближайшие дни, 27 и 28 августа, магазин настольных игр и комиксов «42» переезжает на новое место и расширяет ассортимент, сообщается в их группе ВКонтакте.

«Переезд связан в первую очередь с расширением магазина, он планировался достаточно давно. В наше время уже сложно представить себе узконаправленный магазин гик-тематики, поэтому мы стараемся уделять внимание всем направлениям — настольным играм, комиксам, аниме. А для этого в первую очередь нужно много места», — сообщают представители магазина.

Новое место, где разместится «42», расположено неподалеку от прежнего — по адресу пр.Ленина, 82а. Здесь у магазина будет отдельный вход и заметная витрина, а также в два с половиной раза больше пространства. На новом месте обретет свое физическое воплощение аниме-магазин «Да, сэмпай!». Таким образом, в новом помещении будет по сути два магазина в одном, с условным разделением зон.

В магазине также сообщили, что с переездом ожидается заметное расширение ассортимента настольных игр.

«Мы ставим своей целью иметь на полках всё, что имеется в наличии у ведущих издателей игр в России, — отметили в магазине. — Комиксы также наконец немного выдохнут и займут гораздо большее пространство, чем это было в старом „42“, где они едва помещаются на полках».

В планах также и смежное расширение ассортимента. В обновленном «42» можно будет купить паззлы, экзотическую еду и напитки из США, Европы и Азии, пижамы кигуруми и многое другое.

На время переезда, 27 и 28 августа магазин работать не будет. Официальное открытие на новом месте состоится 29 августа. Утром в этот день для покупателей будет устроена праздничная лотерея. Также только один день с каждой покупкой от 500 рублей покупатели будут получать пластиковую дисконтную карту со стартовой 5% скидкой.

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