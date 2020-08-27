В открытый доступ выложена книга про томскую рок-музыку 90-х

27 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктор «Панк» Шестаков, солист группы «Дети Обруба» (источник: «Новый Рок». 2008. № 1)

Наталья Жилякова, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики журналистики, выложила на своей странице ВКонтакте электронную версию книги «Рок-н-ролл на Южной». Печатная версия издания была опубликована в 2019 году.

«Книгу я видела только бумажной. Она настоящая, не самздат — с редактированием и корректором, сверстанная профессиональным верстальщиком, с рассылкой в книжную палату и т.д. И она дорогая. Сначала я продавала ее — и на полученные деньги делала новый тираж. В итоге было напечатано что-то около 250 экземпляров. Часть тиража ушло в интернет-магазин и издательство „Выргород“. Вообще говоря, я удивилась, как много людей заинтересовалось книгой. Я думала, человек 20 — мы, „ветераны“. Но мои студенты просили книгу, я и дарила много… — рассказывает Наталья Жилякова. — В общем, издавать я ее в итоге устала. А тут подошло 20 августа — мой день рождения. И я сделала подарок всем — кто интересуется роком, кто помнит Передвижные Хиросимы и Детей Обруба, кто хочет прочитать о том времени. Отпустила книгу на просторы интернета:) пусть летит перепостами, пусть найдет своего читателя. А я тем временем буду готовить вторую часть — тем более что у меня все время спрашивают: а продолжение будет? Будет обязательно!»

В своей книге Наталья рассказывает об андерграундной культуре девяностых годов в Томске. В основу издания легли воспоминания самого автора, а также музыкантов тех лет.

«Книгу Рок-н-Ролл на Южной я задумала лет 6 назад — вдруг нахлынула такая ностальгия по нашей молодости, по свободе, и по рок-н-роллу конечно. Сначала попыталась написать что-то вроде своих воспоминаний, но поняла, что получается глупо и пафосно. И идея трансформировалась в сборник воспоминаний участников рок-движения 90-х годов, а в итоге — в интервью с музыкантами, поэтами, тусовщиками», — отметила Наталья Жилякова

Бумажную книгу можно приобрести по ссылке.

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