Томские рафтеры впервые победили на чемпионате России

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Впервые в истории томского рафтинга взрослые мужские команды стали чемпионами страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чемпионат России по рафтингу в категориях R4 и R6 («четверки» и «шестерки») проходил в Республике Алтай на пороге Ильгуменский реки Катунь.

Среди мужских «четверок» в упорной борьбе победила команда «Томск — Одиссей 1», второе место занял еще один томский экипаж «Азимут — Томск». Состязания шли в четырех дисциплинах, по итогам соревнований томичи заняли абсолютное первое место в общем зачете.

«Впервые в истории томского рафтинга взрослые мужские команды стали чемпионами страны и не оставили соперникам никакого шанса. Теперь вся российская сборная команда представлена томскими спортсменами. Мы уверенно и верно движемся и к мировому первенству», — сообщил президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

В соревнованиях мужских «шестерок» команда «Томск — Одиссей» заняла второе место.

Чемпионат России по рафтингу стартовал два дня назад. Это первые соревнования в спортивном сезоне 2020 года. В категории R4 заявился 21 экипаж, среди которых 15 мужских и 6 женских. В категории R6 — 16 экипажей — 11 мужских и 5 женских.

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