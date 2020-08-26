В Томске пройдет «Праздник первого урожая»

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: vk.com/procrafttomsk

Завтра, 27 августа, и в воскресенье, 30 августа, на летней веранде бара «Прокрафт» (ул. Розы Люксембург, 5/1) пройдет «Праздник первого урожая» с дегустацией сидров из свежего привоза, сообщают организаторы.

На данный момент в бар привезли 15 новых позиций сидра, среди которых сухие, полусухие, а также безалкогольные виды. Дегустация будет проведена со всеми требованиями по безопасности: места для гостей обрабатываются с использованием антисептических средств, измеряется температура гостей, соблюдается социальная дистанция.

На дегустацию в баре ожидают людей всех возрастов начиная с 18 лет.

«Сидр — это напиток, который может для себя открыть как люди младше, так и те, кто постарше. Любой может найти то, что ему понравится», — отмечает бармен бара Валерий Лесин.

На протяжении дегустации гости смогут узнать, что такое сидр, каждому расскажут о напитках, которые можно будет попробовать. После этого пройдёт сама дегустация, в ходе которой каждый сможет высказать свои впечатления, поделиться мнением.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.

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