В Томске суточное отключение холодной воды в Южных воротах и Зональном перенесли

25 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Запланированное на сегодня отключение холодной воды в Южных воротах Томска и поселке Зональная станция перенесено. Такое поручение на прошедшем сегодня совещании дал замгубернатора Евгений Паршуто, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С мая в районе из-за ремонта тепломагистрали отсутствует горячее водоснабжение. При этом с 26 августа «Томскводоканал» в рамках реализации производственной программы планировал на сутки отключить район ещё и от холодного водоснабжения.

«Недопустимо перед 1 сентября оставлять район, где проживает почти 10 тысяч человек, вообще без водоснабжения, — заявил вице-губернатор. — Подвозом воды в этой ситуации не обойтись, поэтому поручаю «Томскводоканалу» перенести отключение, а ресурсоснабжающим организациям впредь синхронизировать графики работ. Мы работаем для людей, и их комфорт должен быть в приоритете».

Представители ТомскРТС доложили о завершении реконструкции соответствующего участка тепломагистрали и готовности 28 августа возобновить горячее водоснабжение микрорайона. «Томскводоканал» заверил, что отключения холодной воды с 26 августа не будет. Оно перенесено на неопределенный срок.

Евгений Паршуто также поручил коммунальщикам и управляющим организациям своевременно уведомлять жителей о планируемых отключениях.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях холодное водоснабжение должно быть ограничено с 09:00 26 августа до 04:00 27 августа в Южных воротах и в части Кировского района.

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