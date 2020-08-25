Томичей приглашают на онлайн-встречи с известными кинематографистами

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2020 // Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня стартует серия онлайн-встреч с экспертами томского проекта CAST — известными российскими кинематографистами — авторами таких проектов, как «Я худею», «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Магия превыше всего».

Как сообщают организаторы, на протяжении недели в 20.00 по томскому времени на сайте проекта cast-pro.ru будут появляться видео со стримов.

График встреч:

26 августа в 20:00 — встреча с режиссёром, сценаристом и продюсером Алексеем Нужным («Я худею», «Ольга»).

27 августа в 20:00 — встреча с режиссёром и продюсером Андреем Джугковским («Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди»).

28 августа в 20:00 — встреча с режиссёром, сценаристом Александром Хантом («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»).

29 августа в 20:00 — встреча с режиссёром монтажа Аветом Оганесяном («Я худею», «Ольга», «Толя-робот»)

30 августа в 20:00 — встреча с режиссёром Екатериной Краснер («Магия превыше всего»).

«Стримы посвящены региональному кинематографу. Эксперты расскажут о лайфхаках в сценарном и режиссерском мастерстве, поделятся инсайдами, расскажут как пробивались в мир большого кино. В целом это ориентировано, конечно, на именно для начинающих киноделов, но будет интересно для всех интересующихся кино», — сообщают организаторы.

Напомним, ранее в Томске стартовал новый сезон уникального кинопроекта CAST, направленного на развитие регионального кинематографа и поддержку талантливых начинающих сценаристов, режиссеров и актеров. Встречи были запланированы в Томске, однако в связи с пандемией были перенесены в онлайн формат. В данный момент в проекте проходят финалы для сценаристов и режиссёров. Всего на конкурсы проекта поступило более 1000 заявок с разных регионов России. Чуть позже команда организаторов обещает провести серию онлайн встреч с известными актёрами проекта.

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