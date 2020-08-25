В Томске высадили Аллею машиностроителей

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне в Кировском районе Томска сотрудники АО «Научно-производственный центр «Полюс» высадили Аллею машиностроителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Аллея высажена на участке от ул.Киевской до ТЦ «Стройся». Здесь профсоюзный комитет и Совет молодых специалистов высадили 370 кустов пузыреплодника лапчатого.

В прошлом году на этом участке ул.Усова был отремонтирован тротуар. В этом году в этой части Кировского района подрядчик администрации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приводит в порядок пешеходные пространства, ремонтирует проезжую часть по ул. Артема и Косарева. Годом ранее в нормативное состояние был приведен участок ул. Усова от ул. Белинского до ул. Косарева, в этом году строительные бригады работают от ул. Белинского до пр. Ленина.

В это же время на ул. Усова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается общественное пространство вблизи МКЦ ТПУ, в прошлом году сквер был создан на пересечении с ул.Белинского. В целом, на ул.Усова будет высажено более 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, в 2020 году на улицах Томска будет высажено более 17 тыс. деревьев и кустарников, из них около 10 тыс. саженцев получат активисты городских ТОС и участники конкурса «Томский дворик».

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