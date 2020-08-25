Томичи могут купить SIM-карты МТС на Wildberries

Пресс-служба МТС / Фото: 25 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Жители томской области могут купить SIM‑карты МТС с саморегистрацией в крупнейшем в России интернет-магазине Wildberries. Пользователи российского онлайн-ритейлера могут подключиться к актуальному тарифу и зарегистрировать SIM-карту, не посещая салон сотовой связи.

Активировать SIM‑карту пользователь может самостоятельно в любое удобное время при помощи приложения «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android. По умолчанию при подключении будет активирован тарифный план «Тарифище». В дальнейшем его можно поменять на любой другой в приложении «Мой МТС».

Услуга доступна в большинстве городов России. Курьер бесплатно привезет SIM-карту к указанному адресу. Время доставки занимает от одного до пяти дней в зависимости от дальности региона.

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