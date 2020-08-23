В томском селе Toyota въехала в столб, один человек погиб

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 24 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один доставлен в больницу для осмотра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.16 в селе Богашево на ул.Новостройка. Здесь водитель Toyota Rav 4 врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП один человек погиб, один доставлен для осмотра в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Очевидцев проят обращаться по телефонам 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.

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