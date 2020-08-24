Томский спортсмен взял «бронзу» на чемпионате России по тяжелой атлетике

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Томский спортсмен Александр Егоров стал третьим на чемпионате России по тяжелой атлетике в упражнении «рывок». Соревнования проходили в Грозном, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томскую область на чемпионате представляли пять атлетов. Лучший результат показал воспитанник Михаила Михайлюка, член основного состава российской сборной, вице-чемпион России 2019 года и серебряный призер Кубка России-2020 Александр Егоров. На чемпионате страны 2020 года он завоевал бронзовую медаль в упражнении «рывок» с результатом 140 кг. В сумме двоеборья Александр занял четвертое место с результатом 297 кг. Спортсмен обучается в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва.

«Пандемия не сломила спортсменов томской команды, они смогли подготовиться и достойно выступить на чемпионате России. Мы благодарны департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту за то, что в такой непростой период у нас есть возможность выехать и участвовать в соревнованиях. Мы выступили на должном уровне, и я считаю — это новый виток в развитии команды. Есть перспективы, „огонёк“ зажегся! Есть понимание, куда двигаться дальше, и есть люди, которые готовы работать на результат», — рассказал председатель региональной федерации тяжелой атлетики Александр Большой.

Он отметил, что остальные томские спортсмены показали достойные результаты. Денис Исаков стал четвертым, Дмитрий Стрига занял 7-е место. Егор Арышев и Антон Табачников заняли 12-е и 13-е места соответственно.

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