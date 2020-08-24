За минувшие сутки в Томской области зарегистрированы 44 новых случая COVID-19

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 44 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 30 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У двух из вновь заболевших обнаружена пневмония, у 24 есть признаки ОРВИ, у 18 заболевание проходит бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся два человека.

В сообщении уточняется, что двое скончавшихся от коронавирусной инфекции входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, один из них также страдал хронической болезнью почек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

За весь период в Томской области за весь период установлено 5331 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4233, умерших 59.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,06.

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