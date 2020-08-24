Студентка из Китая утонула в Томске

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Студентка Томского госуниверситета (ТГУ), приехавшая на учебу из Китая, утонула в Томи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«21 августа студентка ТГУ из Китая 1998 года рождения пошла с друзьями купаться недалеко от общежития на улице Аркадия Иванова. На глазах друзей она утонула. Сегодня было обнаружено тело погибшей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По факту гибели студентки ведомство проводит доследственную проверку.

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