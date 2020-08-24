В Томской области на реабилитацию детей-инвалидов направят 15 млн рублей

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В течение 2020 года в Томской области на реабилитационные медицинские и психолого-педагогические услуги детям-инвалидам будет направлено 15 млн рублей. Деньги будут выделены в рамках программы «Доступная среда», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Средства получат учреждения, которые предоставляют реабилитационные услуги, для детей-инвалидов они будут бесплатными. При платной реабилитации, в том числе в других регионах, семья может воспользоваться компенсацией за понесенные расходы. С начала 2020 года такую компенсацию более чем на 1,3 млн рублей уже получили 38 семей.Всего в Томской области проживает 5841 ребенок-инвалид.

Обратиться за компенсационной выплатой семьи могут в центры социальной поддержки по месту жительства.

«Для оформления необходимы документы, подтверждающие получение и оплату реабилитационных услуг в 2020 году — договоры, квитанции, кассовые и товарные чеки», — сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Программа «Доступная среда» реализуется в РФ с 2011 года. За годы действия госпрограммы суммарно под потребности и возможности людей с ограничениями здоровья уже приспособлено более 18 тыс. социальных объектов во всех регионах страны. Это поликлиники и аптеки, магазины и спортивные сооружения, банки, кинотеатры и прочие общественные учреждения. Все они были обязаны организовать пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги.

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