Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории — омский медик

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Омские медики изначально подозревали, что Алексей Навальный отравился, но этот диагноз не подтвердился, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолия Калиниченко.

«Диагноз „отравление“ был одним из первых, он был и у „скорой помощи“. Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено», — сказал Калиниченко.

В свою очередь главврач Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Александр Мураховский отрицает чье-либо вмешательство в процесс лечения Алексея Навального, который находился в этой больнице после резкого ухудшения самочувствия.

«Мы лечили пациента, и мы его спасли. Никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло. У пациента был лечащий врач, все решения принимали коллегиально, в каждом консилиуме участвовало до 10 докторов разных учреждений», — сказал Мураховский журналистам, отвечая на вопрос о том, что делали находившиеся в больнице сотрудники силовых структур.

При этом он не смог пояснить причину нахождения в своем кабинете силовиков в штатском, о которых сообщали СМИ.

«Я не могу сказать, кто это был. Я не могу сказать, что они что-то делали», — ответил Мураховский.

В свою очередь заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко подчеркнул, что озвученные журналистам данные о состоянии и результатах анализов Навального ни с кем не согласовывались.

«Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было», — сказал Калиниченко.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.

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