В выходные в Томской области ликвидировали два лесных пожара

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшие выходные в Томской области ликвидировали два лесных пожара в Верхнекетском и Бакчарском районах, действовавших на площади 25 гектаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сегодняшний день в лесах сохраняется низкий класс пожарной опасности по условиям погоды — 1,4. Всего с начала 2020 года в Томской области ликвидирован 181 лесной пожар на площади 6,9 тыс. га. В течение суток с момента обнаружения потушено 124 лесных пожара (68,5%). Большая часть пожаров (115) возникли по вине местного населения, 45 пожаров — от гроз, 18 — в результате сельхозпалов, в двух случаях огонь перешел с территории соседних регионов, один пожар возник из-за возгорания на линейном объекте.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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