Завтра жители части домов Советского района Томска на весь день останутся без воды

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 25 августа, жителей ряда домов Советского района и ул.Войлочной в Томске ожидает отключение воды, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На время проведения работ, с 9.00 до 23.45 без холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по адресам:

ул.Войлочная, 6, 8, 10;

пр.Комсомольский, 4а;

ул.Лебедева, 11, 11/3;

ул.Никитина, 24;

ул.Тверская, 14, 17/1, 29а, 3;

пр.Фрунзе, 92, 92б, 92в.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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