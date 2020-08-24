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Завтра жители части домов Советского района Томска на весь день останутся без воды

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Завтра, 25 августа, жителей ряда домов Советского района и ул.Войлочной в Томске ожидает отключение воды, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На время проведения работ, с 9.00 до 23.45 без холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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