Пожарные эвакуировали 6 человек из горящего дома в Томске

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 24 августа, в Томске загорелся 2-этажный кирпичный жилой дом по ул.Льва Толстого, 50, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.13. К приезду пожарных шел дым из окон первого этажа. По лестничным маршам огнеборцы вывели из здания 6 человек.

Пожар удалось ликвидировать к 1.39. В результате в подъезде на первом этаже в коридоре обгорели вещи на площади 5 кв.метров. На месте работали 7 единиц техники, 26 человек.

Причина пожара устанавливается.







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