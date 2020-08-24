В Томской области реконструируют трассу Камаевка — Асино — Первомайское за 2,93 млрд рублей

24 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томскавтодор заключил государственный контракт на сумму 2,93 млрд рублей с подрядной организацией АО «Автодорстрой» на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка — Асино — Первомайское протяженностью 36,2 км.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, средства на реконструкцию трассы выделило правительство РФ. Первые полмиллиарда рублей уже поступили в бюджет Томской области.

«Томская область в этом году по июньскому распоряжению кабмина получила дополнительные 650 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Из них 500 миллионов направлены на реконструкцию трассы Камаевка — Асино — Первомайское», — сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

В ходе реконструкции подрядчик выполнит переустройство линий электропередач и связи, устройство дорожной одежды, водопропускных труб, лесозащитных насаждений, инженерное обустройство дороги и заменит существующую сеть наружного освещения. В результате улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги — увеличатся ширина проезжей части, расчетная скорость, нагрузка и пропускная способность.

Предполагается, что работы будут вестись в два этапа. На первом до 1 октября 2022 года будет реконструировано 19,2 км трассы. Цена первого этапа составляет 1,68 млрд рублей. Второй этап — с 10 января 2021 года по 15 декабря 2023 года — предусматривает реконструкцию еще 17 км трассы. Стоимость второго этапа — 1,25 млрд рублей.

Реконструкция автодороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское началась в 2017 году. Тогда дорожники реконструировали участок автотрассы протяженностью 12,65 км (с 40-го по 52-й км) и построили мост через реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти миллиард рублей. Ранее, в 2012‑2014 годах были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.

Трасса Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром, а также с соседними регионами (Кемеровская область, Красноярский край) через дорогу Томск ‑ Мариинск.

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