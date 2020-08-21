В Томске открылась выставка «Тысяча мелочей пассажа Второва»

21 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 21 августа, во дворе пассажа Второва (пр. Ленина, 111) начала работу выставка Николая Исаева «Тысяча мелочей пассажа Второва».

В экспозицию вошли 75 миниатюрных репродукций живописных и графических работ, которые были созданы Николаем за 15 лет, а также небольшие рисунки, сделанные для выставки.

На выставке также можно было купить каталог с представленными работами.

«Выставку мы готовили два месяца, но можно сказать, что 15 лет. Большую часть времени заняла подготовка каталога, нужно было восстановить из архивов все созданные за 15 лет произведения Николая с Второвским Пассажем. Многие из работ уже давно проданы или подарены, — рассказывают организаторы. — Почему именно Пассаж. Трудно ответить. Когда появилась идея сделать выставку, мы сами удивились как много изображений сделал Николай за эти годы».

Сроков работы экспозиции нет, организаторы заявляют, что «эта выставка проработает столько, сколько провисит.

Фото: Владимир Дударев

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