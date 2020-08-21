Вещество, из-за которого Навальный впал в кому, может быть «вымыто» из организма капельницами — эксперт

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Длительные поиски вещества, из-за которого оппозиционер Алексей Навальный впал в кому, могут привести к вымыванию его из организма, такое мнение высказал заведующий кафедрой судебной медицины в Красноярском медицинском университете Федор Алябьев.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», если вещество неизвестно, на его поиски в организме пациента могут потребоваться недели, так как выявление происходит методом исключения.

«Сейчас его (Навального — прим.ред.) „прокапывают“, хоть и в интересах пациента, но вымывают, все, что можно. За время, за которое методом исключения устанавливают вещество, ставшее причиной впадения в кому, абсолютно точно можно его вымыть из человека», — сказал Алябьев агентству «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что существует множество опасных для человека веществ, которые либо невозможно обнаружить в организме, либо они легко выводятся. «Например, ботулотоксин. Можно умереть от ботулизма, а надежных способов химического выявления ботулотоксина не существует. Его можно добавить куда угодно, хоть в чай, хоть в жевательную резинку. Также существуют алкалоиды, их содержат, например, рыба фугу, лягушка-древолаз. Миллиграммы вещества, которые не имеют вкуса, цвета и запаха, и человек впадает в кому. Несмотря на то, что алкалоиды научились выявлять, если поддерживать искусственную кому и вымывать, то, конечно, ничего не найдешь», — пояснил эксперт.

Алябьев также выразил сомнение в том, что впадение Навального в кому бесследно отразится на его состоянии при выздоровлении. «Есть сомнения, что он выйдет из комы полноценным человеком. Если кора мозга поражена, то уже это уже необратимо. Чем дольше кома, тем сильнее последствия. Полностью интеллектуальным и бодрым человек из комы не выходит», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он высказал мнение, что в Омске достаточно и людей, и техники для полноценных исследований проб, а также лечения Навального. «В Омске есть шикарное бюро судмедэкспертизы, там есть все оборудование для выявления всех веществ. Поэтому не вижу смысла отправлять пробы в Москву. Там (в Омске — прим.ред.) медицина на неплохом уровне — и оборудование приличное, и люди есть профессиональные», — добавил собеседник агентства.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию больницы скорой помощи, где впал в кому. Соратники предполагают, что Навального могли отравить.

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