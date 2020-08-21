Оксибутираты и барбитураты в организме Навального не обнаружены — медик

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Медики не нашли признаков присутствия оксибутиратов и барбитуратов в организме Алексея Навального, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу омского Минздрава.

«Провели исследование, оксибутираты и барбитураты (седативные вещества — ИФ) не обнаружены. Хотя исследование продолжается», — сказал Мураховский.

Напомним, агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу омского Минздрава сообщало о том, что обнаруженное на коже и одежде Навального химвещество является составляющим пластикового стакана.

«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент — ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды», — сказал Мураховский.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое «смертельное вещество», опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.

«Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли. (...) Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты», — сказал Жданов.

Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

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