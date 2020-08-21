Главврач омской больницы назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — сказал Мураховский.

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