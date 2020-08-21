Завтра в Томске пройдет «Краеведческий субботник»

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Завтра, 22 августа, в Томске в районе Татарской слободы в 11.00 стартует субботник с элементами игры и экскурсий, сообщают организаторы из АНО «Координационный центр «ЕТИС».

На субботник ждут горожан любого возраста, так как экскурсия будет интересна всем. В ходе мероприятия все присутствующие поделятся на три команды: экологи, общественники и горожане. У каждой из этих групп своя роль, которую они будут исполнять во время игры.

Мусор, собранный за время субботника будет утилизирован в общие контейнеры с мусором, при возможности в разные сортировочные сетки.

В этом месяце территория уборки будет включать Татарскую слободу. Это место выбрано не случайно, оно является одним из важных с точки зрения архитектурных ценностей Томска, поэтому организаторы считают правильным поддерживать вокруг него порядок.

«С собой брать ничего не нужно, весь инвентарь, антисептические средства и средства индивидуальной защиты будут выданы. Стоит взять с собой лишь хорошее настроение», — заключает организатор субботника.

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